2025年2月17日、自身のSNSで休養を発表し、6月には「うつ病」「パニック障害」という病名を公表した「次長課長」の河本準一さん（50）。過去には実の母が長期間、生活保護を受給していたとして世間から猛バッシングを浴びたり、二度にわたる急性すい炎で入院するなど、波乱に満ちた芸能人生を送ってきた。現在は体調を見ながら仕事を受けているが、病気発覚以前の自身は、公私とも「無理をしてキャラ作りをしていた」と振り返るー