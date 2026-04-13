ウィ・ソヨンさんが訪日フィギュアスケート女子の韓国代表として活躍し、19歳で現役引退したウィ・ソヨンさんが12日、自身のインスタグラムを更新。沖縄で観光する様子を公開しファンを喜ばせている。ウィ・ソヨンさんは青い海と断崖絶壁をバックにポーズ。サングラスをかけ、カジュアルなスウェットにチェック柄のショートパンツ姿で仲間との記念写真にも納まっていた。自身のインスタグラムに実際の写真を公開。「OKINAWA