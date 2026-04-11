２安打完封負けを喫し、肩を落とす東海大相模ナイン＝サーティーフォー保土ケ谷◆東海大相模０−２相洋東海大相模は完封負けで２７年ぶりに夏のシード権を逃した。原監督は「１球で勝負が決まる。その辺の価値観や感覚をもっと伸ばしていきたい」と話した。投手陣は２失点と粘ったが、打線が２安打と沈黙。主将安嶋は「カウントを取りにきたボールを捉える技術が足りなかった」と唇をかんだ。４番に１年竹内が座り、夏に向け