「ストレスを解消しているはずなのに、なぜか疲れが取れない…」と感じていませんか? 人間関係や仕事、日常生活の負担など、私たちはさまざまなストレスにさらされています。しかし、間違った方法で発散してしまうと、かえってストレスを増やしてしまうことも。本記事では、やってはいけないストレス解消法と、心身の負担を軽減する正しいストレス発散方法をわかりやすく解説します。ストレスを感じやすい人の特徴は?ストレスを感