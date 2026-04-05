イラン当局は5日、複数のアメリカ軍機などを撃墜したと主張しました。これらは3日に撃墜したアメリカ軍の戦闘機の乗組員の捜索にあたっていたとしています。ロイター通信によりますと、イランの革命防衛隊は5日、中部のイスファハン州でアメリカ軍の複数の「航空機」を撃墜したと発表しました。これらの「航空機」は、3日にイラン領内で撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機に搭乗していた乗務員の捜索活動に参加していたとしています