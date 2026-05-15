元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第11回 前編2026年シーズンのアストンマーティンのマシンは、天才デザイナーのエイドリアン・ニューウェイが設計し、レッドブルとともに圧倒的な成績を残したホンダ製のパワーユニット（PU）が搭載されている。そして、ステアリングを握るのは２度の世界チャンピオンに輝いたフェルナンド・アロンソだ。しかも本拠地があるイギリスには最新鋭のファクトリーを建設し、近年はト