＜第1回映画館大賞（2026年）授賞式＞◇12日◇東京・109シネマズプレミアム新宿邦画実写初の興行収入200億円を突破した、吉沢亮（32）の主演映画「国宝」が、記念すべき第1回で、映画館でこそ観るべき！日本映画部門1位（100館以上の規模で上映された日本映画作品）と、映画館大賞（4部門の最優秀作品の中から選出される最高賞）に輝いた。全部門の受賞作、上位3作品は以下の通り。★映画館大賞「国宝」▼映画館でこそ観るべき！