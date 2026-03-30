「久しぶりのスーツのベルトが締まらない」問題を解決する方法を、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【画像】え…っ！コチラが自衛隊伝授・キツくなったベルトが復活する“裏技”です！助かる！！自衛隊は「ベルト復活します。これ、地味に一番困るやつ。しかも大事な日に限って起きる。知ってるだけで助かる」とコメント。ベルトが締まらない問題を“一瞬で解決”