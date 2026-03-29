名古屋・錦のネットカフェで生まれて間もない赤ちゃんの遺体が見つかり、20歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】ネットカフェの個室に生後間もない乳児の遺体 自称・店員の女（20）を死体遺棄容疑で逮捕 タオルにくるまれた状態 警察によりますと29日午前7時過ぎ、中区の繁華街・錦3丁目の「快活CLUB名古屋錦店」で「個室から異臭がする」と従業員から警察に通報がありました。 駆けつけた警察官が個室に入ると、生まれて間