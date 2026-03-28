【モデルプレス＝2026/03/28】M3LOGINの佐藤かれんが3月27日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「脚長すぎる」マレーシアでのビキニ姿◆佐藤かれん、美スタイル際立つビキニショット投稿佐藤は「可愛いー？マレーシアの投稿がまだ終わらない」「＃マレーシア旅行＃クアラルンプール」とつづり、マレーシア旅行に行った際の写真を複数枚公開。ピンクのビキニ姿で