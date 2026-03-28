“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、マレーシアでのビキニ姿公開「シンプルなのに華がある」「脚長すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/28】M3LOGINの佐藤かれんが3月27日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「脚長すぎる」マレーシアでのビキニ姿
佐藤は「可愛いー？マレーシアの投稿がまだ終わらない」「＃マレーシア旅行 ＃クアラルンプール」とつづり、マレーシア旅行に行った際の写真を複数枚公開。ピンクのビキニ姿で美しいスタイルが際立つショットとなっている。
この投稿には「可愛すぎて天使かと思った」「スタイル抜群すぎる」「脚長すぎる」「シンプルなのに華がある」などといった反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
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【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「脚長すぎる」マレーシアでのビキニ姿
◆佐藤かれん、美スタイル際立つビキニショット投稿
佐藤は「可愛いー？マレーシアの投稿がまだ終わらない」「＃マレーシア旅行 ＃クアラルンプール」とつづり、マレーシア旅行に行った際の写真を複数枚公開。ピンクのビキニ姿で美しいスタイルが際立つショットとなっている。
◆佐藤かれんの投稿が話題
この投稿には「可愛すぎて天使かと思った」「スタイル抜群すぎる」「脚長すぎる」「シンプルなのに華がある」などといった反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
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