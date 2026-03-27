3月26日19時過ぎ、東京都豊島区のサンシャインシティにあるポケモンセンターメガトウキョーで、アルバイトの21歳女性が住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）に首などを刃物で刺されて、死亡する事件が起きた。男性はその後、自らの首を刺して、自死した。各メディアによると、二人は過去に交際関係にあり、`25年7月に別れた後も女性は広川容疑者に付きまとわれたため、‘25年12月25日に警視庁八王子署に相談。この日、同署が女性