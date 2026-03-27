3月26日19時過ぎ、東京都豊島区のサンシャインシティにあるポケモンセンターメガトウキョーで、アルバイトの21歳女性が住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）に首などを刃物で刺されて、死亡する事件が起きた。男性はその後、自らの首を刺して、自死した。

各メディアによると、二人は過去に交際関係にあり、`25年7月に別れた後も女性は広川容疑者に付きまとわれたため、‘25年12月25日に警視庁八王子署に相談。この日、同署が女性を自宅に送り届けた後、付近で広川容疑者を発見し、ストーカー規制法違反容疑で逮捕していた。

この時、広川容疑者が運転してきた車に果物ナイフがあったことから、銃刀法違反容疑でも追送検され、さらにスマートフォンから女性を盗撮した動画も見つかり、性的姿態撮影等処罰法違反の容疑で再逮捕されていた。

広川容疑者は「復縁したかった」と説明した上で、全ての容疑を認め、ストーカー行為を「もうしません」と供述していたという。

女性は警視庁から避難や勤務先変更の助言を受けて、2月上旬から約1カ月の間親類宅に避難していたが、自宅に戻った後はポケモンセンターメガトウキョーでのアルバイトを再開していたという。

一夜明けて、事件現場はどうなっているのか――。

開店時間の午前10時を回ってもシャッターは閉ざされたままで、臨時休業を知らせる張り紙が掲示されていた。同じフロアにあるテイクアウトスタイルのカフェ・ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェも臨時休業。近隣店舗の店員が事件当時の状況をこう証言する。

「昨日は突然騒ぎになって、ポケモンセンターのシャッターがいきなり閉まったのです。あれどうしたのかなと思っていたら、あんな事件が起きていたなんて。信じられませんよ。今日は腕章をしたガードマンの見回りが普段よりも多く、警察の見回りも行われていますね。

ここのポケモンセンターは日本最大規模で、外国人も含めて毎日大賑わいでした。平日でも、開店前には100人規模の長蛇の列ができることが。休日は列に並ばないと入れないこともあるほどの人気でした。それが今日はこんなに閑散としていてね……」

一方通行な思いの果てに起きた凶行が、人気複合施設を一変させていた――。