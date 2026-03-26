3月25日、日本テレビ系のバラエティ番組『有吉の壁』2時間生放送スペシャルで、お笑い芸人・もう中学生が結婚を発表した。「放送前から『誰かが結婚発表する』と告知されていましたが、それが、もう中学生さんでした。お相手は『えりさん』としており、放送終了後、Xで直筆文書をアップしました。そこで、《大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった》と出会いを明かしました」（芸能担当記者）番組終了後の夜9時45分