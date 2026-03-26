3月25日、日本テレビ系のバラエティ番組『有吉の壁』2時間生放送スペシャルで、お笑い芸人・もう中学生が結婚を発表した。

「放送前から『誰かが結婚発表する』と告知されていましたが、それが、もう中学生さんでした。お相手は『えりさん』としており、放送終了後、Xで直筆文書をアップしました。そこで、《大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった》と出会いを明かしました」（芸能担当記者）

番組終了後の夜9時45分、もう中学生がXで報告した2分後に、お相手である32歳のモデルで女優の恵理も、自らのXを更新。《この度、私 恵理はもう中学生さんと結婚いたしました》と報告した。

《優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います》と、夫のネタに不可欠なダンボールとの “同居” も発表し、仕事もマイベースに続けるとした。

「恵理さんは長野を中心に活動するローカルタレントです。2010年、第35回ホリプロスカウトキャラバンで最終選考に残りました。この年のグランプリは安田聖愛（せいあ）さんで、恵理さんは惜しくも落選しましたが、その後、別の事務所に所属し、『林恵理』の名で女優として活動していました。

2012年からは、出身地・長野県上田市の上田電鉄別所線存続支援キャラクター『北条まどか』イメージガールを1年間、務めました。2019年には現在の芸名である恵理に改名。信州上田観光大使として、2021年4月には東京五輪の聖火ランナーも務めています」（同前）

2人の出会いは、信越放送のローカルワイド番組『ずくだせテレビ』だという。双方がリポーターとして出演しており、“ずくだせファミリー” 同士の結婚となった。

Xでは、

《ご結婚おめでとうございます!!めっちゃ美人さんでびっくり!!!!》

《こんな綺麗な奥さんを?!!!!オレも明日からあの芸風で行こう!!!!!》

と、結婚相手の美しさが話題になっている。また、

《もう中さん 良きお方とめぐり会えて 良かったですね 長野県民には 恵理さんのことは よく知られていて人柄もすばらしいと思われています お似合いのご夫妻ですね》

と、とくに長野県民は盛り上がっている様子だ。

「信越放送はじめ、長野県内の番組では連日のように登場しておなじみの恵理さんだけに、県民は大喜びです。全国区のタレントではないため、《誰？》《知らない》という反応もありますが、これからも二人三脚で長野県を盛り上げていくでしょう」（前出・芸能担当記者）

将来は、長野ローカルの番組で夫婦共演もあるかも?