購入コスメの紹介写真を撮影しようと準備していた飼い主さん。いざ、撮影のためコンパクトを開けると…。想定外だったサプライズ、奇跡の一枚が話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなしの光景は記事執筆時点で496万回を超えて表示されており、26万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：コスメの写真を撮影しようとしたら、鏡に…想定外だった『奇跡の一枚』】 コスメの写真を撮影し