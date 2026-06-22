生き物なんでも情報
動物・生き物に関するニュース一覧。
2026年8月6日
2026年7月29日
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大好きな人が布団の中に…柴犬の予想外の反応が反響を呼ぶ
嗅覚で存在に気付きながらも布団の中に気付かず部屋を行き来したとのこと
わんちゃんホンポ
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イオンモール熊本のペットショップ、犬や猫が全頭無事に避難したと報告
施設内のペットプラス熊本店は、犬・猫の全頭避難に成功したと公式インスタで報告
スポニチアネックス
2026年7月28日
2026年7月26日
2026年7月7日
2026年7月5日
2026年7月4日
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なんど払っても寄ってくるのはコハナバチの一種？汗をなめていたか
調べるとコハナバチの一種とみられ、汗をなめにきている可能性があると判明
ラジトピ
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猛毒を持つ淡水エイを用水路で発見「こいつ日本に生息してないやつやろ？」
発見されたのはポルカドットスティングレイとみられ、死んでいた状態だった
まいどなニュース
2026年7月1日
2026年6月29日
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中止命令を受けても野鳥へのエサやりを続けた住民を書類送検 静岡市
2020年施行の改正動物愛護法では命令違反に50万円以下の罰金が科せられる
内外タイムス
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トラックが衝突・横転し推定2億5000万匹のミツバチが巣箱から放たれる 米国
巣箱を積んだトラックが横転し国道沿い400メートルに巣箱が散乱した
よろず~ニュース
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「奈良のシカ」が過密化し公園外での出没が増加 過剰な餌やりが一因か
2025年度の頭数は過去最多の1465頭で管理地区の密度は約5.2倍に膨らんだ
読売新聞オンライン