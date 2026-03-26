購入コスメの紹介写真を撮影しようと準備していた飼い主さん。いざ、撮影のためコンパクトを開けると…。想定外だったサプライズ、奇跡の一枚が話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなしの光景は記事執筆時点で496万回を超えて表示されており、26万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：コスメの写真を撮影しようとしたら、鏡に…想定外だった『奇跡の一枚』】

コスメの写真を撮影しようとしたら、鏡に…

Xアカウント『@ruru_cosme1』に投稿されたのは、日頃おすすめのコスメを紹介している投稿主さんが激写した奇跡の一枚。

この日も、購入コスメを紹介するため素敵な背景を準備し、いざコスメを撮影しようとコンパクトを開くと…。小さな鏡いっぱいに映り込む可愛いお姿を発見することとなったのだそう。

そこに映っていたのは、共に暮らす12歳の柴犬さん。何をしているのか気になったのか…どうやら投稿主さんの背後でその様子を見守っていた模様。

ちょうどコンパクトに映り込む角度だったようで、思いがけずコスメの魅力を倍増させてしまうことになったのだとか。

柴犬さんが起こした可愛くて微笑ましいサプライズは、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「このシリーズでこれからコスメ紹介してほしいですｗ」「マジで可愛いです」「コラージュかと思うほどぴったり」「かわいすぎるｗｗこの状態でメイクしたい」「なんかすごく元気出た」「これからもずっと映り込みお願いします」などのコメントが寄せられています。

今後の活躍に期待の声も…！？

今回思いがけず主役となったのは、よく床に落ちているという12歳の大きめ柴犬さん。あまりにも可愛い奇跡の一枚に「シリーズ化希望」「これからもこのスタイルで」という期待の声も多く寄せられたのだそう。

柴犬さんはとにかく気分屋さんで呼んでも来ないことが多いそうで、今回は本当にたまたまだったと語る投稿主さん。とはいえ、今後の活躍を期待せずにはいられませんね。

写真・動画提供：Xアカウント「@ruru_cosme1」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。