犬の話題
犬の画像、動画、豆知識など犬に関する話題のニュースをお届け。
2026年8月7日
2026年7月31日
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ポメラニアンのソイくん、3COINSのおもちゃを警戒し華麗なステップを踏む
骨型の「あごのせトイ」に興奮気味に警戒しつつ、華麗なステップを踏み始めたソイくん
livedoor ECHOES
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どうしたどうした 雷雨に怯えるまめたろうが父ちゃんを傷だらけに
雷が収まるまで父ちゃんが抱きしめてあげようとするも、まめたろうはまさかの全力拒否
livedoor ECHOES
2026年7月29日
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大好きな人が布団の中に…柴犬の予想外の反応が反響を呼ぶ
嗅覚で存在に気付きながらも布団の中に気付かず部屋を行き来したとのこと
わんちゃんホンポ
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病院で名前を呼ばれた柴犬「いませーん」飼い主の後ろにすっと移動
名前を呼ばれた際にお父さんの後ろへ隠れる姿が多くの共感を呼んでいる
まいどなニュース
2026年7月28日
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シベリアンハスキーにボールを投げてみたら…まさかの結末が話題
ボールをおでこで受けてしまうお茶目な姿が226万回以上表示された
わんちゃんホンポ
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柔軟剤の香りは犬には刺激が強すぎる…ストレスに繋がるので注意
レモンやオレンジなどの柑橘系のニオイは、多くの犬が苦手とする代表的な香りだという
わんちゃんホンポ
2026年7月25日
2026年7月21日
2026年7月19日
2026年7月18日
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「いけ！しばいぬ！」ポケモンの「はかいこうせん」を放ちそうな黒柴
夜の散歩中に撮影した写真で、公演の街灯が口元と重なるという奇跡が起きた
おたくま経済新聞
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「振り向いたらこれですよ」犬のあまりの形相に2万7000件以上のいいね
ベビーガードの隙間から吊り上がった目で見つめる姿が「悪魔の笑み」など話題に
Jタウンネット
2026年7月12日
2026年7月11日
2026年7月9日
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柴犬まめたろうvs父ちゃん 歯磨きをめぐり激しい攻防戦を展開
ここぞとばかりにまめたろうは逃げ回るも、父ちゃんがまめたろうをがっちりホールド
livedoor ECHOES
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炎天下での犬の散歩は「マジでかわいそう」カズレーザーが飼い主に苦言
アスファルトで犬がぐったりしている様子を見て「かわいそう」と批判し
スポニチアネックス