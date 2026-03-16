WTTチャンピオンズ重慶卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ重慶が15日、中国・重慶で行われ、世界ランキング8位の17歳・張本美和（木下グループ）が同5位のクアイマン（中国）を4-3（11-6、9-11、7-11、11-9、11-6、9-11、11-5）のフルゲームで下し、チャンピオンズシリーズ初優勝を飾った。結果に対し、中国メディアが警鐘を鳴らした。準決勝で大藤沙月を下し、決勝に進んだ張本。試合は一進一退の攻防となった。ともに3ゲーム