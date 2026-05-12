張本美和
張本 美和は、日本の卓球選手。 宮城県仙台市出身
2026年8月9日
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張本美和が不安を乗り越え逆転勝ち、WTT横浜で決勝進出を決める
第1シードの張本美和が王芸迪（中国）に4―1で勝利し決勝へ進んだ
スポーツ報知
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卓球WTTチャンピオンズ最終日 張本美和が中国選手に逆転勝利、決勝へ
世界6位の王芸迪（中国）に4―2で逆転勝利し、直近4連敗の難敵を撃破
スポニチアネックス
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張本智和が大会連覇へ自信、「自分のことができれば全員に勝てる」と語る
3試合で1ゲームも落とさない盤石の内容で大会連覇への意欲を示した
日テレNEWS NNN
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18歳・張本美和が地元横浜で優勝を誓い、準決勝で王芸迪と激突へ
準決勝で世界ランク6位の王芸迪と対戦し、過去の直近4連敗からの脱却を目指す
スポーツ報知
2026年8月8日
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張本智和が0-7の劣勢から逆転、ルブランを下して準決勝進出
張本智和が世界10位のA.ルブランを4−0で下し、準決勝進出を決めた
日テレNEWS NNN
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張本美和がWTT横浜で4強入り、韓国エースをゲーム4―1で下す
世界ランク10位の韓国エース申裕斌をゲームカウント4―1で下した
スポーツ報知
2026年8月7日
2026年8月6日
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張本美和が相手の度重なる試合中断にも動じず、ベスト8進出を果たす
世界12位のチェン・イーとの2回戦で中断が相次ぎ、張本が不満を口にした
東スポWEB
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張本美和が0-2から3ゲーム連取の大逆転、WTT横浜で準々決勝へ
0-2から3ゲームを連取し、世界ランク12位のチェン・イーを3-2で下した
THE ANSWER
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張本美和が橋本帆乃香に苦戦しながら初戦突破、試合後は悔し涙
橋本帆乃香との1時間超の激闘を3―2で制し悔し涙を流したという
スポーツ報知