軍需工業部門による超大型放射砲（多連装ロケット砲）の披露式典で、発射用の車両を運転する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝2月、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは15日、超大型放射砲（多連装ロケット砲）の発射訓練を14日に実施し、金正恩朝鮮労働党総書記が視察したと報じた。1列に並んだ移動式発射台から12発を連続で発射。364キロ先の日本海の島に命中したとしている。金氏は、北朝鮮の戦力は自衛