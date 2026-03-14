アメリカ・ネバダ州の空港で、女が連れてきた犬をその場に残し、立ち去る姿がカメラにとらえられた。女は犬を連れて搭乗に必要な手続きを行っていたが、事前に必要な書類を提出していなかった。そのまま犬をその場に縛って立ち去ったため、動物遺棄の疑いで逮捕された。取り残された犬は、警察官に引き取られたという。犬は心配そうな顔で…アメリカ・ネバダ州のハリー・リード国際空港で撮影されたのは、空港のカウンターにやって