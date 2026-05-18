栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件、SNSで闇バイトに応募した16歳の少年がほかの少年3人を誘って犯行に及んだとみられることが分かりました。専門家は「トクリュウ」の世界に変化が起きていると言います。栃木県上三川町で住人の富山英子さん（69）が殺害されるなどした事件。警察はこれまでに実行役として少年A、B、C、Dいずれも16歳の少年4人を逮捕。また、指示役として竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を逮捕し