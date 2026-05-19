韓国の人気女子ゴルファー、アン・ソヒョンが美スタイルの際立つゴルフウェア姿を公開して話題だ。【写真】童顔+グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻ボディアン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。カメラやハートの絵文字とともに「今日のラウンド記録」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるゴルフ場で自撮りをするアン・ソヒョンが写っている。淡いピンクのリブニットポロシャツに