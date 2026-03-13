【東京・麹町発】工業高校で、当時は不人気だった情報処理科を選んだ田中さん。背中を押したのは先生の「夏は涼しいぞ。エアコン効いてるで」の一言。普通の教室は扇風機の時代。コンピューター室だけは暑さとは無縁だった。そこでCOBOLと出会い、プログラミングを学んだ。勉強は得意なほうではなかったが、プログラミングはすっと理解できた。得意分野で一旗揚げようと、IPOを夢見てシステム会社を立ち上げた。しかし上場への壁は