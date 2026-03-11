侍ナインへ、大谷からプレゼントか(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）に臨み、9−0で勝利した。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！1次ラウンド4連勝を飾り、試合後は、藤平尚真がインスタグラムのストーリーズで、大谷翔平からプレゼントされたとみられる「Beats