「早速付けてるのかわよ」マイアミへ向かう侍ナインへ…「大谷さんからのプレゼント？」ファンもざわつく【WBC】
侍ナインへ、大谷からプレゼントか(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）に臨み、9−0で勝利した。
1次ラウンド4連勝を飾り、試合後は、藤平尚真がインスタグラムのストーリーズで、大谷翔平からプレゼントされたとみられる「Beats」のヘッドホンのマークが入った箱を持って笑顔を見せ、大谷へ「ありがとうございます」の文字を添えている。
藤平のインスタには、この日WBC初先発で、5回途中2安打無失点5奪三振の好投を見せた郄橋宏斗も同じ箱を持って笑みを浮かべている写真が投稿されている。
「Beats」は大谷が公式ブランドアンバサダーを務めており、村上宗隆が自身のインスタグラムのストーリーズで米マイアミへと向かう機内の様子を投稿した際には、大谷も同ブランドのヘッドホンを首にかけ、鈴木誠也も同じヘッドホンをしている様子がうかがえる。
大谷からナインにプレゼントされた可能性が高く、SNS上のファンからは「みんなbeatsのヘッドホンしてるなと思ったら、大谷さんからのプレゼント？」「やる事エグっ！」「早速付けてるのかわよ…」「みんなお揃いでかわいい」と、続々と反応が寄せられた。
