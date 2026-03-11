「早速付けてるのかわよ」マイアミへ向かう侍ナインへ…「大谷さんからのプレゼント？」ファンもざわつく【WBC】

侍ナインへ、大谷からプレゼントか(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）に臨み、9−0で勝利した。

1次ラウンド4連勝を飾り、試合後は、藤平尚真がインスタグラムのストーリーズで、大谷翔平からプレゼントされたとみられる「Beats」のヘッドホンのマークが入った箱を持って笑顔を見せ、大谷へ「ありがとうございます」の文字を添えている。

藤平のインスタには、この日WBC初先発で、5回途中2安打無失点5奪三振の好投を見せた郄橋宏斗も同じ箱を持って笑みを浮かべている写真が投稿されている。