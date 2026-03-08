バサジィ大分のファン感謝デーが大分市で開かれ、選手が企画した様々なゲームで盛り上がりました。 フットサルFリーグ「バサジィ大分」のファン感謝デーが８日大分市で開かれ、リーグ戦を8位で終えた選手と監督、あわせて18人が参加しました。イベントでは選手が「お絵描き伝言ゲーム」などを企画し、訪れたおよそ100人のファンと交流しました。また選手が背負った籠にボールを入れる