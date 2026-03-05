札幌市中央区のマンションの自室に女性の遺体を遺棄したとして、７８歳の男が逮捕されました。警察は、遺体は８０代の姉とみて身元の確認を進めています。死体遺棄の疑いで逮捕された若松隆容疑者７８歳は、札幌市中央区南２条西５丁目のマンションの自室に女性の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、若松容疑者と２人で暮らす８０代の姉と連絡がつかないことから、遺体は姉とみられるということです。若松容疑