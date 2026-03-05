5日、ネパール・カトマンズで投票する有権者（共同）【カトマンズ共同】昨年9月、若者による反政府デモの拡大でオリ前政権が崩壊したネパールで5日、政変後初の下院総選挙が実施された。長年主導権を争ってきた伝統的な主要3政党に対し、若者の支持を集める新興政党がどれだけ議席を伸ばせるかが焦点だ。即日開票され、数日後に結果が判明する見通し。選挙戦で脚光を浴びたのは、1月まで首都カトマンズの市長を務めたバレンド