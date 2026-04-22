定年を機に仕事を辞めた場合、失業手当を受け取れます。しかし、定年を迎える年齢によっては、失業手当を受給することで年金を受け取れなくなる可能性があります。 今回のケースでは、ある父親が失業手当の受け取りを申請していますが、家族は父親が年金を受け取れなくなることを心配しているようです。 今回はお父さまが何歳で定年退職を迎えたのか不明ですが、60～64歳で退職する場合と65歳以上で退職