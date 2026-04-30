2026年4月26日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の若者が組織に頼らずAIを活用して独力で起業する「一人会社（OPC）」を選ぶ動きが広がっていると報じた。記事は、中国のSNS上で長年、IT業界や公務員など競争の激しい分野にまん延する年齢差別を指す「35歳の呪い」が嘆かれ続け、人工知能（AI）ツールの急速な進歩が既存企業の雇用を脅かす一方で、起業者にとっては心強い「チームメイト」として歓迎されて