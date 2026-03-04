高木美帆の引退レース観戦のため「オランダに行ってきます」と宣言した姉・菜那さん(C)産経新聞社現役引退の意向を表明したスピードスケート女子の高木美帆の姉・菜那さんが3月4日、自身のインスタグラムを更新。美帆のラストレースとなる世界オールラウンド選手権（オランダ・現地時間5日開幕）を現地観戦する意向を示した。【写真】「お兄さんも似ている」高木菜那さんが投稿した3兄妹の写真を見るこの日、美帆が自身のイン