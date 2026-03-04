「お姉ちゃんはオランダに行ってきます」高木美帆の引退レースを菜那さんが観戦へ 「想像しただけでドキドキ」3兄妹ショットも公開
現役引退の意向を表明したスピードスケート女子の高木美帆の姉・菜那さんが3月4日、自身のインスタグラムを更新。美帆のラストレースとなる世界オールラウンド選手権（オランダ・現地時間5日開幕）を現地観戦する意向を示した。
【写真】「お兄さんも似ている」高木菜那さんが投稿した3兄妹の写真を見る
この日、美帆が自身のインスタグラムで「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と発表。これを受け、菜那さんは「美帆がスケート人生の今後のことについて発表していました」と切り出した。
菜那さんは3兄妹が仲睦まじく肩を組む写真を公開。「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」と共に歩んできた歳月に思いを馳せた。
続けて「そして想像しただけでドキドキしちゃう！！スピードスケートで世界のトップを走り続け そして世界をも魅了し続けてきた『郄木美帆』という選手の一区切りをつける大切なレースをスケート大国のオランダで観れるという事」と記し、胸の高鳴りを隠せない様子だ。
その興奮は、妹を思う「姉の顔」へと変わる。「めちゃくちゃ楽しいだろうな-このレースは絶対生で観て応援したい！ということで、お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます」と現地観戦を宣言した。
最後は、フォロワーに向けて「現地じゃなくても応援は選手の元にちゃんと届くので一緒に応援しましょ-」と呼びかけた菜那さん。ミラノ・コルティナ五輪では現地解説を務めたが、立場を変えて、精一杯の声援を送る。
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。