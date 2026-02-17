EUの政策執行機関である欧州委員会(EC)が、「TikTokの中毒性のあるデザインがデジタルサービス法(DSA)に違反している」という暫定的な判断を下しました。Commission preliminarily finds TikTok's addictive design in breach of the Digital Services Act | European Commissionhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_312The EU moves to kill infinite scrolling - POLITICOhttps://www.politico.eu/arti