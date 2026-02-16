不況や物価高、そして副業解禁する会社も増え、いまブームとなっている“スキマバイト”。ライター歴15年、40代主婦の筆者は、この物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。しかし、それは想像以上に、就業までのハードルが高く、仕事につく前から自身の無能さを突きつけられたのです……。今回はやっとありつけた某宅配業者でのタイミーバイトをレポートします。◆未経験OKを発見！ 寒い早朝作業