すき間時間に働く「スポットワーク」の仕事を直前にキャンセルされたうえ、賃金が支払われなかったのは違法だ──。そう訴えるワーカー9人（20代〜60代）が4月21日、スポットワークのアプリ運営会社「タイミー」（東京都港区）を相手取り、未払い賃金相当額と慰謝料合わせて計約312万円の支払いを求めて東京地裁に集団提訴した。原告側によると、スポットワークをめぐる「直前キャンセル」について、雇用主（求人企業）ではなく、