スキマ時間を利用して気軽に働くことができるスポットワーク。業界トップのシェアを獲得し、現在もユーザー数を伸ばす「タイミー」だが、最近は美容師や保育士など資格必須の求人が多く、応募のハードルが高くなっているとも。人材サービス事業に20年以上従事し、雇用労働関連の研究を行うワークスタイル研究家の川上敬太郎氏にそのワケを解説してもらった。 【画像】こども家庭庁が出