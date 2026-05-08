元俳優の前山剛久さんが2026年5月6日にYouTubeチャンネルを更新。社会復帰のためにタイミーに登録したものの、応募したアルバイト先からすべて断られたことを明かした。「無職になった前山剛久、タイミーで働く」交際していた俳優の故・神田沙也加さんの死去後、22年をもって芸能界を引退した前山さん。25年12月からはメンズラウンジで働いていたが、26年3月に公開した、店のオーナーと神田さんとの交際時のエピソードをほのめかす