ライター歴15年、40代主婦の筆者はこの物価高の中、生活費の足しにとスキマバイトに手を出すことにしました。未経験、無資格ながらも配送業者、食品工場、など様々な職種にチャレンジ。本業のスキマで休み休み就業していましたが、いつの間にかアプリ内グレードはROOKIEクラスから二つ上がって・ACE級に到達していました。ここまで来たら、経験値をさらに積んで上位に到達したいもの。射幸心を煽られ、ますますタイミーが捗ります