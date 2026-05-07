21年に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）と交際していた元俳優・前山剛久さん（35）が6日に自身のYouTubeチャンネルを更新。社会復帰を目指すも、まさかの結果に絶望の表情を浮かべる場面があった。前山さんはYouTube動画で、神田さんへの不適切な発言をし炎上。勤めていたメンズラウンジを退店し、一時引きこもり状態だったという。その後、1週間の田舎生活で心身をリフレッシュさせ、6日の動画では“社会復帰”を目指