単発バイトのキャンセル訴訟の構図短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」を紹介する「タイミー」（東京）のアプリを使った1都4県の労働者9人が、マッチングしたのに勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたのは違法だとして、未払い賃金など約312万円の支払いをタイミーに求める訴訟を21日、東京地裁に起こした。提訴後に東京都内で記者会見した原告代理人の牧野裕貴弁護士によると、単発アルバイトの直前キャンセ