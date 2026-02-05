日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は世界で拡大している子どものＳＮＳ規制について取り上げた。番組では３日にスペインのサンチェス首相がＳＮＳの管理を強化するという方針を掲げ、１６歳未満のＳＮＳ使用を禁止する方針を固めたことを紹介。また昨年１２月にはオーストラリアが１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止が世界で初めて施行されたことなどを伝えた。スタジオには専門家として成蹊大客員