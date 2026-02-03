新型コロナウイルスの犠牲者の冥福を祈る平沢さん（左）と小柳さん＝３日、横浜市鶴見区の大黒ふ頭新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の横浜港入港から６年となる３日、当時の乗客２人が着岸した大黒ふ頭（横浜市鶴見区）を訪れ、献花した。船内で起こった悲劇を教訓とするため、２人は政府や同船の運営会社に当時の対応の検証を求めた。元乗客らでつくる「全国連絡会」が献花式とし