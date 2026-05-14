新型コロナウイルスに続く新たなパンデミックになるのか。世界保健機関（WHO）は5月4日、乗客約150人を乗せて大西洋を航行中のクルーズ船「MVホンディウス」内で、“ハンタウイルス”の集団感染が疑われる事例が発生したと発表。死亡した3人を含め、計7人の感染が確認されている（5月12日現在）。「ハンタウイルスは、主にウイルスに感染したネズミなど、げっ歯類の排泄物を介してヒトに感染します。ウイルスの種類によっては、致