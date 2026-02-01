近年街角でよく見かける、「保険の見直し」を謳う保険ショップ。しかし、数十社の保険商品を比較して最適な保険に加入したつもりでも、あとになって“保険以外の選択肢”に気づき、後悔するケースも少なくありません。この点、資産1億円以上の富裕層は、保険より別の分野に積極的に投資している様子……。磯山裕樹氏の著書『夫婦貯金年150万円の法則』（青春出版社）より、一般的な家庭と資産1億円以上の富裕層、「お金の使い方