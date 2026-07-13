iDeCo
『iDeCo』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
-
インフレ時代に持ち家と賃貸、90歳までの生涯費用を専門家が比較試算
90歳までの生涯収支を試算すると購入が賃貸より約171万円安くなるとのこと
プレジデントオンライン
-
ねんきん定期便で老後の受取見込額を手早く確認する方法
年金の見込額は年額表示のため、月額換算は12で割る必要がある
ファイナンシャルフィールド
2026年7月31日
-
コンビニ通いをやめられない夫がFP相談で自ら宣言、家計が変わった理由
節約や家計簿より将来から逆算するライフプランの作成が重要だという
プレジデントオンライン
-
自営業の夫を亡くした50代の妻が直面する遺族年金ゼロの現実
自営業の遺族基礎年金は18歳年度末までの子がいる配偶者が対象であり
ファイナンシャルフィールド
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月26日
-
年収720万円・52歳会社員が新NISAよりiDeCoを優先する理由をFPが解説
iDeCoは約7年半で拠出207万円が465万円超に育ち節税額も62万円に達したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月25日
2026年7月24日
-
定年70歳時代でもNISAを活用すれば引退時期を自分で決められる
FRIDAYデジタル
-
年収360万円でもふるさと納税は活用できる、控除上限額の確認が鍵
控除上限額の範囲内で寄付すれば自己負担は原則として年間2000円に抑えられる
ファイナンシャルフィールド
2026年7月23日
2026年7月22日
-
離婚時に夫が財産を隠していると感じたら使える交渉の一言とは
税理士の板倉京氏によると退職金・年金・iDeCoなど見落としやすい財産を
プレジデントオンライン
-
教育費が終わってから老後資金を貯めようとする家庭が陥りやすい落とし穴
老後に月10万円を年金で補填すると仮定した場合、35年で4200万円が必要になるとのこと
ファイナンシャルフィールド
2026年7月21日
2026年7月15日
2026年7月14日
-
65歳定年男性が退職金とiDeCoを同時受給し、想定外の重税を負った
退職金2,600万円とiDeCo一時金1,100万円を同年に受け取り控除枠が合算された
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）