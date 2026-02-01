近年街角でよく見かける、「保険の見直し」を謳う保険ショップ。しかし、数十社の保険商品を比較して最適な保険に加入したつもりでも、あとになって“保険以外の選択肢”に気づき、後悔するケースも少なくありません。この点、資産1億円以上の富裕層は、保険より別の分野に積極的に投資している様子……。磯山裕樹氏の著書『夫婦貯金 年150万円の法則』（青春出版社）より、一般的な家庭と資産1億円以上の富裕層、「お金の使い方」の違いについてみていきましょう。

20社分比較したのに…「保険の見直し」の意外な“盲点”

以前、「保険ショップで20社の保険商品を比較して、すごく良い貯蓄保険に加入できたので、保険は特にアドバイスはいらないと思います！」と自信満々な夫婦からご相談がありました。

「貯蓄保険のなかでは良い商品かもしれないですね。貯蓄する方法には、その他にもiDeCoやNISAなどもあると思いますが、保険ショップでそれぞれを比較して検討されましたか？」とお聞きすると「比較していない」と言われました。

私は、貯蓄保険、iDeCo、NISAについて、それぞれのメリット・デメリットをお伝えしました。すると、「iDeCo・NISAを活用してお金を貯めたい！」と言われましたが、貯蓄保険は入った瞬間に手数料がかかり、短期間で解約すると大きな損になるので、その夫婦はすごく後悔していたのを鮮明に覚えています。

最近は、保険ショップで、複数の保険商品を比較して選ぶことができるのが当たり前です。そんななか、よくある失敗が、すべてを保険で解決してしまうことです。もしかしたら、問題の解決方法は、保険ではなく、病気にならないようにするための普段の食事や運動、病気を早期発見するための健康診断や人間ドックかもしれません。

保険を比較すると、良い保険は見つかるかもしれませんが、それ以外の選択肢に気づくことができない可能性があります。「木を見て森を見ず」ですね。

投資、保険、住宅ローン、不動産、預金など、家計は全てつながっています。投資だけ、保険だけ、住宅ローンだけなど、それぞれを個別に見直してもうまくいきません。家計は「部分的にコツコツ」見直すのではなく、「全体的に一気に」見直しましょう。

「2007年に日本で生まれた子の半分は、107年以上生きる」

『LIFE SHIFT』（リンダ・グラットン著、アンドリュー・スコット著、池村千秋翻訳、東洋経済新報社）という2016年に発売された本があります。そこには、次のように書かれています。

〈国連の推計によれば、2050年までに、日本の100歳以上人口は100万人を突破する見込みだ。〉

〈2007年に日本で生まれた子どもの半分は、107年以上生きることが予想される。いまこの文章を読んでいる50歳未満の日本人は、100年以上生きる時代、すなわち100年ライフを過ごすつもりでいたほうがいい。〉

「長生きなんてしないので大丈夫です」と言われる人がいますが、人生100年時代が現実的になっています。「100年生きても大丈夫な」家計を作るためには、100歳まで生きることを考えて、長期目線で有利な選択をすることが重要です。

人生は「現役」「老後」の2つのステージに分けることができます。現役ステージでやるべきことは、次の2つです。

1．家計の収支をコントロールして必要な額を貯蓄し、適切に保管する。

2．働けなくなる、自動車事故、家の火災などで、人生が途中で終わるリスクに備える。

老後ステージでやるべきことは、次の2つです。

1．資産が枯渇しないように、計画的に取り崩す。

2．次世代に資産と想いを繋ぐ（相続する）。

とてもシンプルなことですが、人はどうしても短期的な目線で考えてしまうので、長期的な目線で家計管理をするのは意外に難しいです。長期的な目線で今どの選択をするのが、夫婦としてベストなのか考えていきましょう。

富裕層は、「保険」より「健康診断」に投資する

私のメインのお客様は、一般的な収入の夫婦ですが、1億円以上のお金を持たれている富裕層の相談もあります。そのような人には、健康にかなり気を付けているという共通点があることに気づきました。

「富裕層だから、健康にお金をまわせるのでは？」と思う人もいるかもしれませんが、逆です。

お金があるから健康に投資しているのではなく、健康に投資をしているからお金があるのです。健康であれば、仕事のパフォーマンスが上がり、収入が増えます。医療費が少なくてすみます。生命保険が安く契約できます。

今思うと、私も健康にお金を使い始めてお金が貯まるようになりました。以前は、年に5、6回風邪をひき、長引いて仕事に影響がでていました。しかし、今ではほとんど風邪をひかなくなり、なったとしても長引かないので、医療費も少なく、仕事の時間も確保できています。

家計がうまくいく夫婦は、病気の備えのために、医療保険をあてにしていません。病気になったときのお金を準備するのではなく、日々の食生活、運動、健康診断、歯の定期健診など、病気を予防するためにお金を使っています。自動車保険をあてにしていません。ドライブレコーダーを設置し、眠くなりかけたときに教えてもらう、体調が悪いときはタクシーを使うなど、事故を防ぐためにお金を使っています。

問題が起きたあとのお金を準備するのではなく、問題を予防するためにお金を使うことが、長期的に考えるとお金がかからず、心も体も穏やかに生活できることを知っているのです。

磯山 祐樹

磯山FP事務所

代表