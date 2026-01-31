２６年３月下旬に営業を終了する西寺尾火葬場＝横浜市神奈川区横浜市内で唯一の民営火葬場で、１００年超の歴史がある同市神奈川区の「西寺尾火葬場」が３月３０日に営業を終了することが、分かった。施設の老朽化に加え、来年３月に隣接する鶴見区に市営斎場が新設されるのが理由という。西寺尾火葬場は現状で年間約２千件超の火葬を担っている。市営斎場の開設まで、死者の増加に伴い長期化している「火葬待ち」に拍車がかかる